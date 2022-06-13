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Defne Joy Foster'in oğlu büyüdü delikanlı oldu! İşte 12 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali

Defne Joy Foster'in oğlu büyüdü delikanlı oldu! İşte 12 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali

2011 yılında hayatını kaybeden ve bir dönemin çok sevilen dizisi Sihirli Annem'de Eda karakteriyle meşhur olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in 2008 yılında evlendiği İlker Yasin Solmaz'dan oğlu Can Kılıç şimdi 12 yaşında. İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşım yaparak kutladı.

Defne Joy Foster'in oğlu büyüdü delikanlı oldu! İşte 12 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali

2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in Yasin Solmaz ile evliliğinden olan oğlu Can Kılıç Solmaz'ın 12 yaşında. Yasin Solmaz, oğlu Can Kılıç'ın doğum gününü kutladı. 

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Defne Joy Foster'in oğlu büyüdü delikanlı oldu! İşte 12 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali

 Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın."

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Defne Joy Foster'in oğlu büyüdü delikanlı oldu! İşte 12 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali

İlker Yasin Solmaz yaklaşık 8 ay sonra “Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var” diyerek anaokulu müdürü Beyza Dankal’la evlenmişti.

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Defne Joy Foster'in oğlu büyüdü delikanlı oldu! İşte 12 yaşındaki Can Kılıç'ın son hali

Annesi öldüğünde 2 yaşında olan Can, babasının yeni eşi Beyza Dankal’ı “anne”, onun ilk evliliğinden olan kızı Ceylin’i de “abla” olarak benimsedi.

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