Saliha Aydemir kimdir kaç yaşında HDP milletvekili Saliha Aydemir aslen nereli?

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için Kadıköy'e yürüyüş yapan ve engellemeye çalışan polise yumruk atan Saliha Aydemir hem vatandaşların hem de siyasilerin tepkisini çekti. Bu vahim olayın ardından HDP'li Saliha Aydemir kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi. Peki HDP'li Saliha Aydemir evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

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KADIKÖY'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için izinsiz yürüyüş yapan, slogan atan HDP'li Saliha Aydemir'in polise yumruk atması günün konusu oldu. Siyasilerden ard arda tepkiler alan Saliha Aydemir merak konusu oldu. Diyarbakır milletvekili olan Saliha Aydemir aslen Diyarbakırlıdır. 49 yaşında olan Saliha Aydemir evli ve iki çocuk annesi. Peki Saliha Aydemir'in eşi kimdir?

Polise tokat attı: HDP ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağının kaldırılması için bugün İstanbul Kadıköy’de yürüyüş yapmak istedi. Polis yürüyüşçülere izin vermeyince gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzü görünmeyen bir kadının polise yumruk atarken çekilmiş görüntüsünü paylaştı ve o kişinin DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz olduğunu iddia etti.

Van'da polisin kolunu ısırmıştı: 2019 yılından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Saliha Aydeniz ve Sait Dede, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Kaldırımda oturmak isteyen milletvekilleri, Leyla Güven'in fotoğrafının bulunduğu pankartı açmaya çalıştı. Polislerin, pankartı almaya çalıştığı sırada HDP Diyarbakır Milletvekili Aydeniz, bir kadın polis memurunun kolunu ısırmıştı.

Saliha Aydemir kimdir: 17. dönem Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydemir 1973, Diyarbakır doğumludur. Baba adı Mehmet Reşit, anne adı Übeyide’dir.

Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ebelik Bölümünü bitirdi. Mardin, Dargeçit ilçesinde hemşire olarak görev yaptı.

Saliha Aydemir, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden XXVII. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi oldu.

Saliha Aydeniz, 20 Aralık 2019’da partisinden istifa ederek HDP ile aynı siyasi çizgideki Demokratik Bölgeler Birliği Partisine (DBP) geçti. DBP’ye eşbaşkan oldu.

İyi düzeyde Kürtçe bilen Aydeniz, evli ve 2 çocuk annesidir.