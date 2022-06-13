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FETÖ'cü Enes Kanter PKK/PYD ile FETÖ İsveç meclisinde buluştu

FETÖ'cü Enes Kanter PKK/PYD ile FETÖ İsveç meclisinde buluştu

İSVEÇ'te terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, terör örgütü FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirdiği ortaya çıktı.

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Türkiye NATO üyeliğine başvuran İsveç'ten kırmızı liste de aranan terör örgütü PKK/PYD ve FETÖ firarilerini istemişti.

Türkiye'nin NATO isteklerinin kabul edilmemesi için lobicilik yaptı

Haber7'nin haberine göre; İsveç hükümetin Türkiye ile müzakere yürüteceğini duyurmasından sonra FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, İsveç'e giderek, Türkiye'nin NATO isteklerinin kabul edilmemesi yönünde lobicilik yaptı.

Terör örgütü PKK ile güçlerini birleştiren ve Türkiye'ye karşı ortak hareket eden FETÖ'cü Enes Kanter, İsveç Meclisi'nde kulis yapmaya çalıştı. Terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat tarafından Meclise sokulan Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde çalışmalar yaptı.

"Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin"

Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor

Kanter, Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor.

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