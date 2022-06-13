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GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin TL'ye kadar olan tüm borçlar silinecek

GSS borcu olanlar dikkat! 10 bin TL'ye kadar olan tüm borçlar silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar için harekete geçildi. 10 bin liraya kadar olan tüm borçlar silinecek. İşte haberin tüm detayları...

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Sağlık çalışanlarının özlük ve mali haklarını iyileştiren teklifle Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan binlerce vatandaşa nefes aldıracak düzenleme yapıldı. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık sigortasından yararlanabilmeleri için kolaylık sağlanacak.

Borçlarının 10 bin liraya kadar olan kısmı silinecek. Böylece mağduriyetler giderilecek ve icradaki dosya yükü azaltılacak.

Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı terkin edilecek.

10 bin TL'ye kadar olan borçlar silinecek

Sabah'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, primini ödeyemediği için açılan 85 bin 947 dosya bulunduğunu söyledi.

Eldemir, "Bağ-Kur'lu ya da sosyal güvencesi olmayıp GSS konusunu ihmal etmiş olanlar var. 10 bin liraya kadar olan borçlar silinecek, bunun üzerinde olanların da yarısının ödenmesi durumunda geri kalan borçtan terkin edilecek. Hastaneye gelenler sağlık sigortası yok diye geri çevrilmiyor" ifadelerini kullandı.

Komisyon'da kabul edilen teklife göre Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Teklife göre, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

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