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112'yi arayıp büryan kebabının fiyatını sordular!

112'yi arayıp büryan kebabının fiyatını sordular!

SİİRT'te 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yıl içinde 411 bin 477 çağrı aldı. Gelen çağrılarda, 'büryan kebabının fiyatı ne kadar, acil evlenmek istiyorum' gibi çağrılarda tebessüm ettirdi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil çağrı merkezinde acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman angın birimleri meydana gelen acil durumlara anında müdahale ederek, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir çaba harcamaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bir yıllık süre zarfında 112 kanalıyla gelen çağrılar üzerinden yaklaşık 70 bin vatandaşımıza devletin yardım eli uzanırken, “Acil evlenmek istiyorum yardımcı olun” diyenler de aradı 112’yi, büryan kebabının fiyatını soranlar da. Oysa 112’yi gereksiz meşgul etmek, insanların hayatından çalabilir. Bu nedenle lütfen 112 acil hattını gereksiz yere meşgul etmeyelim. Asılsız ihbarda bulunanlara para cezası verildiğini de unutmayalım” denildi.

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