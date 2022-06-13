BIST 2.522
DOLAR 17,24
EURO 18,06
ALTIN 1.028,63
HABER /  GÜNCEL

İstanbul - Ankara 195 TL Konya 235 lira oldu YHT Hızlı Tren'e yüzde 30 zam geldi

İstanbul - Ankara 195 TL Konya 235 lira oldu YHT Hızlı Tren'e yüzde 30 zam geldi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bir yılda dördüncü kez zam yaptı. Zamla birlikte İstanbul - Ankara bileti 195 liraya çıkarken, Konya İstanbul hızlı tren bileti 235 lira oldu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam geldi.

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

TCDD tarafından Yüksek Hızlı Tren seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 ve Nisan ayında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

İlgili Haberler
Süte yüzde 40 zam geldi! Raflarda süt el yakıyor alarm takılan süt ürünlerinde büyük oyun Kahvenin raf fiyatı bir ayda yüzde 18 zamlandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir...
Foto Galeri Meteoroloji'den 42 il için 'sarı ve turuncu' kodlu uyarı! Daha fenası geliyor Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?
Migros kıvırcık koç 2022 küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç paradan başlıyor?
FETÖ'cü Enes Kanter PKK/PYD ile FETÖ İsveç meclisinde buluştu
FETÖ'cü Enes Kanter PKK/PYD ile FETÖ İsveç meclisinde buluştu
Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi ikinci bomba yolda
Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi ikinci bomba yolda
Zara kimin sahibi kimdir Zara markası hangi ülkenin ekmekli sandalet reklamı skandalı!
Zara kimin sahibi kimdir Zara markası hangi ülkenin ekmekli sandalet reklamı skandalı!
Abdurrahman Dilipak'tan olay sözler: Partiniz aşağılık bir kişiyi aday göstermişse oy vermeyin
Abdurrahman Dilipak'tan olay sözler: Partiniz aşağılık bir kişiyi aday göstermişse oy vermeyin
TOGG'un fiyatı dudak uçuklattı! AK Parti milletvekilleri satın almak için sıraya girdi
TOGG'un fiyatı dudak uçuklattı! AK Parti milletvekilleri satın almak için sıraya girdi
Avukat Dilara Yıldız cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Avukat Dilara Yıldız cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Ekmekli Zara reklamı densizliği göreni isyan ettirdi Zara kimin, sahibi kimdir?
Ekmekli Zara reklamı densizliği göreni isyan ettirdi Zara kimin, sahibi kimdir?
PKK'nın kökünü kazımak için Eren Abluka-17 operasyonu başladı
PKK'nın kökünü kazımak için Eren Abluka-17 operasyonu başladı
İstanbul'da kira göçü! 4 bin liraya kiralık ev bulan şükrediyor
İstanbul'da kira göçü! 4 bin liraya kiralık ev bulan şükrediyor