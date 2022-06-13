BIST 2.526
DOLAR 17,27
EURO 18,11
ALTIN 1.021,19
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener altılı masa liderler ziyaretlerine başladı 5'inci toplantının tarihi belli

Meral Akşener altılı masa liderler ziyaretlerine başladı 5'inci toplantının tarihi belli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Abone ol

Genel Başkan Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğini üstleneceği yeni altılı masa toplantısının tarihi 3 Temmuz olarak belirlenmişti.

Bu kapsamda Akşener, ilk olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko en az 8,9 milyon avro açık verdi bu eurolig yapısı sürdürülemez
Fenerbahçe Beko en az 8,9 milyon avro açık verdi bu eurolig yapısı sürdürülemez
Eski Rusya Başbakanı Kasyano: Putin aklını kaçırdı
Eski Rusya Başbakanı Kasyano: Putin aklını kaçırdı
Aykut Erdoğdu eşi Tuba Torun kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Aykut Erdoğdu eşi Tuba Torun kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Macron: Avrupa artık savaş ekonomisine girdi
Macron: Avrupa artık savaş ekonomisine girdi
Aykut Erdoğdu kimdir aslen nereli kaç yaşında kiminle evli?
Aykut Erdoğdu kimdir aslen nereli kaç yaşında kiminle evli?
Lewandowski için iddia yeni takımı olacağı söyleniyor
Lewandowski için iddia yeni takımı olacağı söyleniyor
Ünlü Azeri şarkıcıdan mest eden hareket! Kardeşini hayata bağladı
Ünlü Azeri şarkıcıdan mest eden hareket! Kardeşini hayata bağladı
112'yi arayıp büryan kebabının fiyatını sordular!
112'yi arayıp büryan kebabının fiyatını sordular!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' sözü tarih olacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Aradığım elemanı bulamıyorum' sözü tarih olacak
PKK adına orman yakan sanık: Yangın başına 10 bin lira teklif etti
PKK adına orman yakan sanık: Yangın başına 10 bin lira teklif etti