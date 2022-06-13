Meral Akşener altılı masa liderler ziyaretlerine başladı 5'inci toplantının tarihi belli
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.Abone ol
Genel Başkan Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğini üstleneceği yeni altılı masa toplantısının tarihi 3 Temmuz olarak belirlenmişti.
Bu kapsamda Akşener, ilk olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüşmüştü.