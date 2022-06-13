BIST 2.512
DOLAR 17,25
EURO 18,04
ALTIN 1.013,01

Ankara'yı karıştıran çizme fotoğraf! Süleyman Soylu çizmeyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...

Ankara'yı karıştıran çizme fotoğraf! Süleyman Soylu çizmeyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...

ANKARA iki gündür sağanak yağış ve sel baskınlarıyla boğuşuyor. 2 kişi sele kapılarak hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve işyerini su bastı. Ankara'da büyükşehir belediyesinin yetersiz çalışmaları vatandaşı çileden çıkarırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABB'ye ziyaretinden yansıyan bir fotoğraf sosyal medyada TT listesine girdi...

Ankara'yı karıştıran çizme fotoğraf! Süleyman Soylu çizmeyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...

ANKARA iki gündür sel felaketiyle boğuşurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ilk gün Eskişehir'de olduğu ortaya çıktı. Dün akşam selin vurduğu Akyurt'tan yansıyan bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada TT listesinin zirvesine çıktı. 

18
Ankara'yı karıştıran çizme fotoğraf! Süleyman Soylu çizmeyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...

Ankara'da birkaç gündür etkisini gösteren, can ve mal kayıplarına yol açan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kentte birçok yetkili kurum alarm durumuna geçirildi.

28
Ankara'yı karıştıran çizme fotoğraf! Süleyman Soylu çizmeyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yağmuruluğunu ve çizmelerini giyip sokağa çıktı, çalışmaları yerinde koordine etti. 

38
Ankara'yı karıştıran çizme fotoğraf! Süleyman Soylu çizmeyle Mansur Yavaş takım elbisesiyle...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir'den Ankara'ya döndükten sonra yaşananları makamından takip etti. 

48