FED kararı öncesi oynaklık sürüyor! 13 Haziran altın 1030 lira oldu yükseliş sürer mi?
Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.030,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde rakamlar belli oldu. Yatırımcılar tarafından 'altın ne kadar, altın yükseldi mi?' sorularını sormaya devam ediyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 1.030 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.693 lira, Cumhuriyet altını da 6.873 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 1.857 dolardan işlem görüyor.
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verisinin tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, enflasyonun mayısta zirve yapmış olabileceği beklentisini boşa çıkardığını aktararak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin tutumunun öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.