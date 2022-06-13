FED kararı öncesi oynaklık sürüyor! 13 Haziran altın 1030 lira oldu yükseliş sürer mi?

Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde rakamlar belli oldu. Yatırımcılar tarafından 'altın ne kadar, altın yükseldi mi?' sorularını sormaya devam ediyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 1.030 liradan işlem görüyor.