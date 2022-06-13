Adana'da şaşırtan olay! Postacı 53 bin postayı hurdacıya sattı!

ADANA'da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Posta dağıtım görevlisi Hasan K., kayıtsız alınan 53 bin adet postanın dağıtımı için ilçe müdürlükleri yerine hurdacıya gitti. 53 bin adet postayı kağıt hurda olarak sattı.

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Adana’da posta dağıtım görevlisi, kayıtsız alınan 53 bin adet postanın dağıtımı için ilçe müdürlükleri yerine hurdacıya giderek bu postaları kağıt hurda olarak sattı. Olayın fark edilmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı. Kayıtsız işlem yapan memur hakkında ‘Uyarma’ cezası verilirken, postaları satan Hasan K. hakkında da adli işlem başlatıldı

Adana’da 9 Haziran ile 12 Haziran 2021 tarihleri arasında yaşanan olayda iddialara göre Adana PTT Müdürlüğü'ne, Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki adreslere gönderilmek üzere 53 bin adet posta gönderildi.

Ancak gönderilen bu postaların yerine ulaşmadığı bir ay sonra fark edildi. Bunun üzerine PTT Baş Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, müfettiş tarafından incelemeye alınan olayda, ‘gönderilen postaların akıbeti ne oldu, merkezde hangi görevli görevini ihmal etti, hangi görevli dağıtıcı tarafından postalar alınıp nereye götürüldü’ gibi soruların yanıtı arandı. Araştırma ve inceleme bir hafta önce tamamlandı. Ve olayla ilgili rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda ortaya şaşırtan detaylar çıktı.

53 bin posta kaydedilmemiş

Müfettiş tarafından yapılan incelemede, Adana PTT müdürlüğünde çalışan hizmetli Ömer T.’nin postaneye gelen 53 bin adet gönderiyi kaydetmediği tespit edildi. Kayıt edilmeyen bu gönderileri o tarihlerde Yüreğir ve Seyhan ilçelerine teslim etmesi gereken dağıtım görevlisinin ise Hasan K. olduğu belirlendi.

Rapora göre, Hasan K., söz konusu tarihlerde dağıtım aracı ile müdürlükten her birinde 500 adet posta gönderisi bulunan 106 karton kutuyu aracına almıştı. Hasan K.'nın, dağıtım için taşıdığı postaları gerekli yerlere teslim etmediği tespit edildi. Tüm bu tespitler elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle de delillendirildi.

Araç takip sistemini inceleyen müfettişler, aracın söz konusu tarihlerde görevi dışında bir bölgeye gittiğini ortaya çıkardı. Aracın gittiği bölgenin ise kağıt, plastik ile eski hurda gibi eşyaları satın alan işletmelerin olduğu bir bölgeydi.



Görevli hakkında yasal işlem

Bu adreslerin tespit edilmesinin ardından müfettişler raporlarında Hasan K. için şöyle değerlendirmede bulundu:

"Bu alanlar kendisinin sınırları dışında olmasına rağmen 9-11-12 ve 14 Haziran 2021 tarihlerinde bu adreslere gittiği ve bu alanda araca yüklediği kayıtsız gönderileri de eski-hurdacı kağıt gibi, burada bulunan hurdacılardan birine satmış olduğu kanaati oluşmuştur. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal takibat başlatılması için konunun Başmüdürlük hukuk servisine aktarılmasının..."

Kayıtsız işlem yapan hizmetliye ‘uyarma’ cezası

Hazırlanan raporda, postaları kayıt altına almayan hizmetli Ömer T. için de "53 bin adet gönderiyi teslim bordrolarına kaydetmeden kayıtsız olarak sevk etmesi nedeniyle bu gönderilerin varış yerlerine teslim edilmemelerine neden olduğu ve bu konuda kusurlu olduğu anlaşıldı ve görevli uyarma cezası kararı verilmiştir” denildi.

Hazırlanan raporda, kayıp 53 bin adet posta gönderinin kimlere ait olduğu belirtilmiyor. Ancak kayıp gönderilere ulaşılamadığı açıklanıyor.