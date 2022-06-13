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Ali Koç bitmesini beklemedi erkenden ayrıldı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ali Koç bitmesini beklemedi erkenden ayrıldı!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri oldu.  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıdan erken ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı başladı.

Vakfın Maslak'taki ofisinde gerçekleştirilen toplantıya, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı toplantının ana gündem maddesinin TFF başkanlık seçimi olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüpler Birliği toplantısına katılmasından bir süre sonra vakfın ofisinden ayrıldı.

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