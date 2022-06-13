BIST 2.512
DOLAR 17,25
EURO 18,04
ALTIN 1.013,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da kendine zarar veren yabancı uyrukluyu bağladılar!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da kendine zarar veren yabancı uyrukluyu bağladılar!

 SAMSUN'da kendine zarar verip taşkınlık yapan yabancı uyruklu şahıs kaldırıldığı hastanede elleri ve ayakları bağlanarak tedavi edildi.

Abone ol

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.H. (45) evinde taşkınlık yapıp kendi kendini yaraladı. Komşuları polise haber verdi. Polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılan M.H., tedaviyi kabul etmeyip kaçmak istedi.

Yabancı uyruklu şahsın elleri ve ayaklarından sedyeye bağlanarak tedavisi yapıldı. Sedye ile polis aracına taşınan M.H., daha sonra da polis aracına bindirilip ifadesi alınmak üzere Irmak Polis Merkezine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da şaşırtan olay! Postacı 53 bin postayı hurdacıya sattı!
Adana'da şaşırtan olay! Postacı 53 bin postayı hurdacıya sattı!
İtalyan futbolcu Chiellini'nin yeni adresi belli oldu
İtalyan futbolcu Chiellini'nin yeni adresi belli oldu
Kripto para piyasaları çöktü! Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldı
Kripto para piyasaları çöktü! Binance, Bitcoin çekimlerini askıya aldı
AK Partili Akbaşoğlu: Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Partili Akbaşoğlu: Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz
Denizli'de kaybolan 2 gençten kötü haber kan izleri bulundu! Çapraz sorguda kan donduran itiraf
Denizli'de kaybolan 2 gençten kötü haber kan izleri bulundu! Çapraz sorguda kan donduran itiraf
EPGİS 'motorine 2 lira 60 kuruş zam geldi' haberleri için açıklama yaptı! Motorinin litresi 30 lira mı...
EPGİS 'motorine 2 lira 60 kuruş zam geldi' haberleri için açıklama yaptı! Motorinin litresi 30 lira mı...
Demircan Kaçel kaç yaşında aslen nereli hangi dizilerde rol aldı?
Demircan Kaçel kaç yaşında aslen nereli hangi dizilerde rol aldı?
Adliyede Kur'an kursuna barolar tepki yağdırdı Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Adliyede Kur'an kursuna barolar tepki yağdırdı Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Deniz canlılarının en büyük düşmanını uzman isim açıkladı
Deniz canlılarının en büyük düşmanını uzman isim açıkladı
İsveç Başbakanı ve NATO'dan Türkiye'nin resti için flaş açıklama
İsveç Başbakanı ve NATO'dan Türkiye'nin resti için flaş açıklama