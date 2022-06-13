Türkiye'nin doğalgaz keşfi neden önemli? Ne kadar para cebimizde kalacak?

Türkiye, doğalgaz ihtiyacını karşılamak için her yıl 15 milyar dolarlık harcama yaparken, Karadeniz'de bulunan gazın keşfiyle ödenen rakam kasada kalacak.

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Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi olan Karadeniz gazının çıkarımı için çalışmalar sürüyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni yapıldı. Konuşmanın ardından denize ilk boru indirildi ve kaynağı gerçekleştirildi.

İlk kaynak yapıldı

170 kilometrelik deniz hattından karaya taşınacak olan doğalgaz için ilk borular denizin 2 bin 200 metre altına yerleştirildi.

12 metre uzunluğundaki 21 bin borunun getirildiği limandan denize döşenmesi Castoro-10 isimli gemiyle, serimi ise CastorOne isimli gemiyle gerçekleştirilecek.

İlk olarak 10 milyon metreküp olarak üretilmesi planlanan doğalgaz, 2023'te ana dağıtım hattına verilecek.

15 milyar dolar kasada kalacak

Gazın kullanımıyla beraber, ilgili dönemde Türkiye’nin dışarıya ödeyeceği 15 milyar dolarlık kaynak kasasında kalacak.

Söz konusu 540 milyon metreküp gaz miktarının önümüzdeki dönemdeki yeni keşiflerle artması bekleniyor.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası değerleniyor

Öte yandan Rusya’ya uygulanan yatırımlar sonrasında enerjinin küresel dengeler için önemi yeniden anlaşıldı.

Hal böyle olunca, Karadeniz doğal gazı sadece iç tüketime yönelik önemli bir kaynak haline geldi.

Aralıksız çalışıyorlar

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğalgazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. "Castoro 10" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise "CastorONE" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.

2023'te şebekeye verilecek

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek.

Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı.

Bu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından toplam 540 milyar metreküpe ulaşmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gelecek yıl Karadeniz gazının mutfaklarda kullanılacağını açıklamıştı.