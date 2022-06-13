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Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda can kaybı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda can kaybı var

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinden Yozgat merkez istikametine doğru seyir halinde olan 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine giden F.Ç. idaresindeki 27 BBD 78 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan şoför ile S.Ç. olay yerinde, N.Ç. ise hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye aracı sürücüsü Ö.H. gözaltına alındı.

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