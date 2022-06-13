Muhalif cephede Alevilik üzerinden Erdoğan'ı boğma çalışmaları

İYİ Parti'li Halil Oral'ın konuk olduğu programda dile getirdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasından ötürü, olası cumhurbaşkanlığı adaylığının Sunni kesim tarafından desteklenmeyeceği iddiası tartışılmaya devam ediyor. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık bu tartışmanın son günlerde bağlamından nasıl koparıldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğine rağmen nasıl tepkilerin odağına konulduğunu anlattı.

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İYİ Parti'li Halil Oral'ın gündeme getirdiği, Meral Akşener'in özür dilemesine rağmen muhalefetin yayın kaynakları Tayyip Erdoğan'ı suçlama, karalama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Halk TV'de Açıkca programını sunan Gökmen Karadağ'ın sözleri pes dedirtti. Karadağ adeta programda söyledikleriyle Halil Oral'ı suçlamak yerine Tayyip Erdoğan'ı boğmak için elinden geleni yaptı.

Erdoğan'ı boğma, karalama yayını

Neymiş Erdoğan mezhepçiymiş, neymiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine vurgu yapıyormuş. Sanki Kılıçdaroğlu'nun alevi olduğu için seçilemeyeceğini Sünni veya ' daha Müslüman' kesim tarafından oy alamayacağını İYİ Partili Halil Oral değil de Erdoğan söylemiş gibi gece boyunca Erdoğan'ı boğma, karalama yayını devam etti.

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