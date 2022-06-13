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Galatasaray'da yeni yönetimin gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni yönetimin gönlündeki teknik direktör ortaya çıktı

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak konusu. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve Nuri Şahin isimleri ön plana çıksa da Arjantin devi River Plate'nin teknik direktörlüğünü yapan Marcelo Gallardo için ciddi bir mesai harcandığı aktarıldı.

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Galatasaray'da yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği konusu netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve Nuri Şahin isimleri ön planda yer alırken gündemde yabancı bir teknik adamın olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Arjantin'in dev takımı River Plate'de kazandığı başarılarla adından sürekli olarak bahsettiren Marcelo Gallardo ile ilgilendiği öğrenildi. Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği bilinen Gallardo'nun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak River Plate ile başarılı çalıştırıcı arasındaki sözleşmenin şu an için sorun çıkarttığı belirtildi.

Marcelo Gallardo'nun River Plate ile sözleşmesi aralık ayında sona eriyor. Genç teknik adamın yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.

Marcelo Gallardo, River Plate kariyerinde 388 maça çıkarken 1.90 puan ortalaması elde etti. 46 yaşındaki teknik adam Arjantin ekibinde toplam 9 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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