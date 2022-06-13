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Kocaeli'de can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaştan 1'i hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaştan 1'i hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 7 üniversite öğrencisinden 1'i hayatını kaybetti.

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KOCAELİ Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 arkadaş, Kandıra ilçesinde serinlemek için denize girdi. Gençlerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları 6 kişiyi sudan çıkardı.

Kaybolan Mustafa B.'nin (22) bulunması için KOSKEM ve jandarma ekipleri ile balıkçı tekneleri tarafından arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Mustafa B., burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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