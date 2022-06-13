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Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'da Ömer Erdoğan ile sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı

Kayserispor'un teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Ömer Erdoğan ile resmi sözleşme yapılmadan yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Kayserispor'da Ömer Erdoğan dönemi erken bitti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı ile yaptığı ilk görüşmede anlaşmaya varan Ömer Erdoğan, transfer yasağının kaldırılamayacak olmasından ötürü geri adım attı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ömer Erdoğan, "Yeni bir meydan okuma hedefi ile her konuda mutabık kaldığım Kayserispor ve değerli başkanı Berna Gözbaşı hanımefendiyle en son yaptığımız görüşme sonucunda transfer tahtası ile alakalı gelişen maniler sebebiyle büyük bir üzüntüyle bu anlaşmanın tarafımca kabul edilemeyeceğini kendilerine belirttim ve siz değerli spor kamuoyu ve Kayserispor camiasına da belirtmek isterim" dedi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, "Kayserispor ile ismimin geçtiği andan itibaren bana gerek sosyal medyadan gerek ise mesajlarıyla sevgi ve desteklerini gösteren Kayserispor taraftarına teşekkürlerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Gelecek sezonda Kayserispor kulübüne gönülden başarılar diliyorum" cümlelerini kurdu.

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