Ölürken katilinin adını fısıldamış Denizli'de kayıp İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'den kötü haber

DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp gençlerle ilgili olarak soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler ise Acıpayam Adliyesine sevk edildi.