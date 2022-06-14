BIST 2.525
DOLAR 17,25
EURO 18,08
ALTIN 1.013,63
HABER /  GÜNCEL

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan türbe ziyareti! Eşi Dilek Hanım da yanındaydı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan türbe ziyareti! Eşi Dilek Hanım da yanındaydı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Bilecik ziyaretlerinde Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi türbelerini ziyaret etti.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Eskişehir ziyaretleri dönüşü Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın çay daveti üzerine Bilecik'te mola verdi.

İmamoğlu, dönüş yolunda ilk olarak Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Ardından Bilecik'e geçen Başkan İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya Dünya Kupası bileti aldı
Avustralya Dünya Kupası bileti aldı
Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu fotoğrafı için açıklama! 'Poz vermek gibi bir gayesi yok'
Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu fotoğrafı için açıklama! 'Poz vermek gibi bir gayesi yok'
İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterden son fotoğraf ortaya çıktı! Şok iddialar geldi
İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterden son fotoğraf ortaya çıktı! Şok iddialar geldi
Hakim ve savcıların terfi kararı Resmi Gazete'de! Hangi hakim ve savcılar terfi aldı?
Hakim ve savcıların terfi kararı Resmi Gazete'de! Hangi hakim ve savcılar terfi aldı?
MAK'ın patronu ünlü anketçi Kulat: AK Parti iktidarına çocukları bile oy vermeyecek!
MAK'ın patronu ünlü anketçi Kulat: AK Parti iktidarına çocukları bile oy vermeyecek!
'İstanbul'u terkedin' denmişti! Sırrı ortaya çıktı! İran, Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçıracaktı, MİT engelledi!
'İstanbul'u terkedin' denmişti! Sırrı ortaya çıktı! İran, Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçıracaktı, MİT engelledi!
Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı
Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı
İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
İyi Partili Dikbayır'dan HDP'ye ayar: Sözleriniz yok hükmündedir
İyi Partili Dikbayır'dan HDP'ye ayar: Sözleriniz yok hükmündedir