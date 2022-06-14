BIST 2.525
DOLAR 17,25
EURO 18,08
ALTIN 1.013,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 9 bilişim personeli alınacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere kıdemli yazılım ve yazılım geliştirme uzmanları ile yazılım geliştirme uzmanı ve iş zekası uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 24-30 Haziran'da e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapabilecek.

Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan türbe ziyareti! Eşi Dilek Hanım da yanındaydı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan türbe ziyareti! Eşi Dilek Hanım da yanındaydı
Avustralya Dünya Kupası bileti aldı
Avustralya Dünya Kupası bileti aldı
İBB Meclisi'nde 'Sevr' gerginliği! Tevfik Göksu "Gezi'de Sevr anlaşmasını okuyan arkadaş" deyince...
İBB Meclisi'nde 'Sevr' gerginliği! Tevfik Göksu "Gezi'de Sevr anlaşmasını okuyan arkadaş" deyince...
İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterden son fotoğraf ortaya çıktı! Şok iddialar geldi
İtalya'da 4 Türk'e mezar olan helikopterden son fotoğraf ortaya çıktı! Şok iddialar geldi
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturu operasyonu! 75 şüpheliye gözaltı kararı
Ankara merkezli 8 ilde uyuşturu operasyonu! 75 şüpheliye gözaltı kararı
MAK'ın patronu ünlü anketçi Kulat: AK Parti iktidarına çocukları bile oy vermeyecek!
MAK'ın patronu ünlü anketçi Kulat: AK Parti iktidarına çocukları bile oy vermeyecek!
'İstanbul'u terkedin' denmişti! Sırrı ortaya çıktı! İran, Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçıracaktı, MİT engelledi!
'İstanbul'u terkedin' denmişti! Sırrı ortaya çıktı! İran, Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçıracaktı, MİT engelledi!
Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan şahıs silahlı saldırıda öldü
Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı
Karadeniz gazı fiyatlara nasıl yansıyacak? Bakan Dönmez açıkladı
İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
İstanbul'da korkunç olay! Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti