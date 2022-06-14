ABD'li asker Ege Denizi'ndeki tatbikatta rahatsızlandı Türkiye'de şifa buldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES-2022 Birleşik Müşterek Tatbikatı için Ege Denizi’nde konuşlanan USS Arlington LPD-24 savaş gemisinde rahatsızlanan Amerikalı asker Türkiye'de tedavi görüp sağlığına kavuştu.

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ABD'li askerin taburcu edilmesinin ardından ise 2. Marine Division Komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Kent Sağlık Grubu’nu ziyaret ederek CEO Dr. Ruşen Yıldırım ve tedaviyi üstlenen doktorlara teşekkürlerini iletti.

Başarıyla tamamlanan EFES 2022 tatbikatının yankıları sürerken, 28 Mayıs’ta başlayan tatbikat için İzmir’e gelen ABD donanmasına ait USS Arlington LPD-24 savaş gemisinde görevli 24 yaşındaki Astsubay Çavuş J.C.W.L’ya Türk hekimleri şifa verdi.

Gemide hastalanan askerin sağ dizinde ağrı başladı, ağrıya dizdeki iltihabın neden olduğu belirlendi. Gemide askerin dizine iki kez müdahale edilerek iltihap temizlenmesine karşın, geminin olanaklarının yetersiz kaldığı, durumu ciddileşen hastanın tedavisinin tam donanımlı Kent Hastanesi’ne sevkine karar verildi. 30 Mayıs’ta hasta gemideki ambulans helikopterle Çiğli Hava Üssü’ne, oradan da kara ambulansıyla Kent Hastanesi acil servisine getirildi.

ABD’li komutan doktorlara rozet takdim etti

Akut böbrek yetmezliği ve septik artrit tanısıyla Kent Hastanesi’ne yatırılan ABD’li hastaya tedaviye başlandı. Genel durumu iyi olmayan askerin muayene ve tedavisi Kent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Serdar Söylev ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Hızel tarafından planlandı. Her gün diyalize bağlanmak zorunda kalan talihsiz asker, 7 Haziran’da genel durumu iyi halde olunca taburcu edildi. ABD’li askerin ambulans uçakla önce Almanya’ya, oradan da ülkesine götürüleceği belirtilirken, tamamlanan tatbikatın ardından USMC Birleşik Devletler Deniz Piyade Kolordusu’ndan (2. Marine Division Komutanı) Tümgeneral Francis Donovan ekibiyle birlikte Kent Sağlık Grubunu ziyaret etti. ABD’li komutan CEO Dr. Yıldırım ile askerinin tedavisini üstlenen hekimlere teşekkür etti. Komutan Donovan, CEO Yıldırım’a ve doktorlara teşekkürlerinin bir nişanesi olarak komutanlığının birer rozetini takdim etti.

“Bu güveni kazanmış olmanın gururunu yaşıyoruz”

Dr. Yıldırım da ABD’li askerin tedavisi için Kent Hastanesi’ni tercih etmelerinden dolayı konuklarına teşekkür edip onur duyduklarını söyledi. Dr. Yıldırım, “Öncelikle asker hastamızın iyileşmesi her şeyin önündeydi. Yıllardan bu yana güçlü hekim kadromuz, yenilikçi teknolojik donanımımızla hizmet veriyoruz, NATO askerleri, personeli de sağlık sorunlarında bize başvuruyor. Bu güveni kazanmış olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.