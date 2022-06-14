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Şanlıurfa'da baba dehşeti! Bunu iki oğluna yaptı acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da baba dehşeti! Bunu iki oğluna yaptı acı haber geldi

ŞANLIURFA'da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisi sürüyor.

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Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Komşuda saklanan baba gözaltına alındı
İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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