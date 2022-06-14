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KPDS, ALES, YDS sorularını dağıtan FETÖ'cü 59 kişi yakalandı

KPDS, ALES, YDS sorularını dağıtan FETÖ'cü 59 kişi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarında soruları usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıtan 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik operasyon başlatıldı.

Sınavlara ilişkin düzenlenen olağandışılık raporunda tespit edilen kriterlerin bir kısmına uyan, haklarında örgüt evlerinde ve örgütün kamu çalışma evlerinde kaldıklarına, örgüt içindeki mahrem imamlarla irtibatlı olan ve ayrıca örgütün gizli haberleşme programı ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanarak faaliyetlerde bulundukları anlaşılan, çeşitli üniversitelerde akademisyen, kamu kurumu ve özel sektörde çalışma kayıtları bulunan 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara merkezli 29 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar başlatıldı.

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