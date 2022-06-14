Biontech aşısıyla ilgili beklenen 5 yaş altı raporu çıktı

Koronavirüs pandemisinde en etkili aşılardan olan Biontech'in 5 yaş altı çocuklardaki etkinliğiyle ilgili araştırma sonuçları açıklandı.

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ABD'li yetkililere göre Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısı 5 yaş altı çocuklarda etkili oluyor. Ülkede en küçük yaş grubunu aşılamak için uzun süredir onay bekleniyor.

ABD sağlık yetkilileri, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech tarafından üretilen Covid-19 aşısının 5 yaş altı çocuklarda kuvvetli koruma sağladığına dair analiz sonuçlarını paylaştı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilileri, Pfizer-BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısının üzerinde yapılan analize göre, aşının ülkedeki 18 milyon bebek ve okul öncesi yaş grubu için yeterince güvenli ve etkili göründüğünü açıkladı.

FDA, çarşamba gerçekleşecek panelde alınacak nihai karar öncesinde bu gelişmenin en küçük ABD'li grubu aşılamak için uzun zamandır beklenen onay için önemli bir adım olduğunu belirtti.