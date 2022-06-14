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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bilim meraklıları ödüllerine kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA’nın desteğiyle bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bursa Bilim Festivali Science Expo, kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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Bilimi ulaşılmaz ve zor olmaktan çıkarıp, toplumun tüm kesimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında küçük bir bilim şenliği olarak başlatılan, bugün Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı bilim festivallerinden biri haline gelen Science
Expo, bu yıl ‘Uzay ve Havacılık’ temasıyla yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırladı. Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, BEBKA desteği ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, BTSO, GUHEM, İŞKUR ve BİKO işbirliği ile hayata
geçirilen festival, bu yıl TÜYAP Fuar Merkezi ile GUHEM ve BTM bahçesinde Bursalılara bilimle dolu 4 gün yaşattı.

Türkiye Uzay Ajansı, Aselsan, Roketsan, THK, Solotürk, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Uçuş Okulları, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD gibi yerel ve ulusal birçok kamu kurumu, özel şirket, okul ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı 9. Science Expo, son gününde de yağmura rağmen ziyaretçi
akınına uğradı.

Science Expo kapsamında düzenlenen Zeka Oyunları, Meslekler Yarışıyor ve Tasarla-Yap-Uçur yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de festival kapanışında düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Çığ gibi büyüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da festivalin son gününde GUHEM bahçesine kurulan stantları gezdi. Sergilenen teknoloji harikası ürünleri yakından inceleyen Başkan Aktaş, bilim meraklıları ile de sohbet etti. Science Expo’nun 2012 yılında bir şenlik olarak başladığını
hatırlatan Başkan Aktaş, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve gençlerimizin açıkçası yoğun ilgisiyle her geçen gün çığ gibi büyüyen bir organizasyona dönüştü ve bu yıl 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı.

Daha yüksek katma değerli ihracat için, daha yüksek teknoloji için, ülkemizin daha güzel yarınları için ben bu organizasyonu çok önemsiyorum. Ülkemizin muhakkak surette uzay ve havacılıkla alaka çok önemli hedefleri var ama Bursa özelinde biz bunun altını
doldurmak, daha güzel şeylere imza atmak için çok heyecanlıyız, gayretliyiz.

Bunun teminatı da 9. Science Expo’dur, GUHEM’dir, Bilim Teknoloji Merkezi’dir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Ödül töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri Doç.Dr. Muhammed Zeki Durak da 2015 yılından itibaren böylesi önemli bir etkinliğin parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Başkan Aktaş ve BEBKA Genel Sekreteri Durak verdi.

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