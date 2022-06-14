Deniz Marşan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor Lübnanlı eşinden boşanıyorlar

Stil danışmanı olan Deniz Marşan tanıştıktan 10 gün sonra evlendiği Lübnanlı mimar Karim Maruf ile boşanıyorlar. Daha bir yıl olmadan boşanma kararı olan çift merak konusu oldu. Peki kimdir Deniz Marşan, kaç yaşında ve boşanmak üzere olduğu eşi Karim Maruf kimdir?

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Ünlülerin stil danışmanı olarak bilinen Deniz Marşan tanıştıktan 10 gün sonra yıldırım nikahı ile evlendiği Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak'ta evlenmişti. Evliliklerinde henüz 1 yıl bile olmayan çiftten boşanma haberi geldi Bu gelişmenin ardından Deniz Marşan kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu.

10 gün önce tanıştığı Lübnanlı mimar Karim Maruf ile 15 Ocak’ta nikah masasına oturan stil danışmanı Deniz Marşan boşanıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen stil danışmanı Deniz Marşan, iki ay sonra Boşanma kararı aldı. Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız kardeşi Buket Dizer’in 5 Ocak’taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün sonra Kaz Dağları’nda yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle evlenmişti.

Jet hızıyla başlayan evlilik, yine jet hızıyla bitti! İki ay sonra Boşanma kararı alan çift, evlerini ayırmış. Ancak anlaşmalı olarak boşanabilmek için yasal süre olan 1 yılı tamamlamak için 15 Ocak’ı bekleyecekler.

Deniz marşan kimdir: Üniversitede uluslararası ilişkiler öğrenimi gördü. Istituto Marangoni’de Moda Tasarımı sertifika programını tamamladı. Bir dönem çalıştığı Bilsar Tekstil’de şimdiki ortağı Başak Dizer’le tanıştı. Aşk-ı Memnu dizisiyle birlikte stil danışmanlığına başladı. 2007’de, alışveriş, stil ve hediye danışmanlığı şirketi 2Shoppers’ı kurdular. 2013’te, danışmanlık ve showroom hizmeti veren ROOM’u hayata geçirdiler. Son projeleri, Nişantaşı’nda açtıkları konsept mağaza Room + Rumours.