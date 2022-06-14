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Zeki Çelik 7 milyon euroya İtalyan devine tranfer oluyor iddiası

Zeki Çelik 7 milyon euroya İtalyan devine tranfer oluyor iddiası

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekibi Roma, Ligue 1'de Lille forması giyen Milli futbolcu Zeki Çelik için girişimlerine devam ediyor.

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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma, Zeki Çelik'in transferi için Lille ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan ekibinin Milli futbolcu ile sezon başına 2 milyon Euro civarında maaş içeren bir sözleşme için anlaşma sağladığı belirtilirken, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. 

7 milyon Euro teklif
Ayrıca Roma'nın Zeki Çelik için Lille'e 7 milyon Euro'luk bir teklif sunmaya hazır olduğu iddia edildi.

Roma'nın 2. transfer olacak
Eğer kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa milli futbolcu, Roma'nın Nemanja Matic'in ardından 2. transferi olacak.

2018 yılından bu yana Fransız ekibinin formasını giyen 25 yaşındaki Zeki Çelik'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli sağ bek geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 3 gol ve 3 asist yapma başarısı da göstermişti. (Fanatik)

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