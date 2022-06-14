Ukrayna sivil ölümlerini araştırıyor: Sayı 12 bini buldu

Ukrayna polisinin, 24 Şubat'ta Rusya'nı başlattığı işgalde hayatını kaybeden 12 binden fazla sivilin ölümünü araştırdığı belirtildi.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'nın sivilleri katlederek savaş suçu işlediği öne sürülmüştü. Ukrayna polisinin işgalden bu yana hayatını kaybeden 12 bin sivilin ölümünü araştırdığı belirtildi.

Posta'nın haberine göre; Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, "Buça, Irpin, Gostomel, Borodyanka'da keskin nişancılar tarafından öldürülüp sokakta yatan çok sayıda ceset vardı. Rus ordusunun sivillere zorla taktırdığı beyaz kolluklara rağmen onları tanklarla, zırhlı araçlarıyla vurdular. Onlar sivil nüfus. Orduyla ya da kolluk kuvvetleriyle hiçbir ilgileri yok" dedi.

Klimenko, ülke genelindeki yaklaşık bin 200 sivilin cesedinin kimliğinin henüz belirlenmediğini açıkladı. Bedenleri çürüme halinde olduğu için uzun bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Bilgi almaya çalıştılar"

Kiev polisi öldürülen sivilleri tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor. Kiev bölge polisi başkanı Andriy Nebytov, dizlerinden kurşunlanan cesetlerin işkence görmüş olduğunu dile getir ve şunları ekledi:

"İnsanların ellerinin arkadan bağlanması, uzun süredir rehin tutuldukları ve düşman güçlerinin onlardan bilgi almaya çalıştıklarını gösteriyor."

Şimdiye kadar bölgede 1316 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer Bucha'nın dışındaki ormanlık alandaki toplu mezarları açmaya devam ediyor. Bazı cesetlerin başından ve dizlerinden vurulduğu ortaya çıktı.

Toplu mezarlar açılırken Ukraynalı savcılar da savaş suçu davalarını başlattılar. Geçen ay Ukrayna'da görülen mahkemede 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin, silahsız bir sivili öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edildi.