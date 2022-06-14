Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz'da emekli, asgari ücretli ve memura zam müjdesi
Milyonlarca çalışan ve emekli yüzde 73'ü aşan enflasyona karşı Temmuz ayında kendilerine rahat bir nefes aldıracak zam beklentisine girdi. Asgari ücrete ek zam beklentileri Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'ın açıklamalarıyla tavan yaptı. Svindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi...Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında zam bekleyen asgari ücretlilere güzel haberi verdi. Bakan Bilgin, “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” sözleriyle zam sinyali verdi...