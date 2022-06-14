CHP'den Tanju Özcan adımı! Kadın üyeye o sözleri tepki çekmişti Asıl mevzu Kılıçdaroğlu mu?

Mültecilere yönelik çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediye meclisinde kadın meclis üyesine sözleri nedeniyle partisi CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yol verin' çıkışıyla da gündemdeydi. CHP kulislerinde bu sözler yüzünden şimşekleri üzerine çektiği konuşuluyordu.

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP’li Tanju Özcan belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri tepki çekmişti.

CHP 'kesin ihraç' dedi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, disiplin süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır.

- Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve "uyarı" ile cezalandırılmıştır.

- Tanju Özcan'ın "uyarı" cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

- Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.