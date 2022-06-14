BIST 2.525
DOLAR 17,25
EURO 18,08
ALTIN 1.013,63
HABER /  POLİTİKA

CHP'den Tanju Özcan adımı! Kadın üyeye o sözleri tepki çekmişti Asıl mevzu Kılıçdaroğlu mu?

CHP'den Tanju Özcan adımı! Kadın üyeye o sözleri tepki çekmişti Asıl mevzu Kılıçdaroğlu mu?

Mültecilere yönelik çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediye meclisinde kadın meclis üyesine sözleri nedeniyle partisi CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özcan cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yol verin' çıkışıyla da gündemdeydi. CHP kulislerinde bu sözler yüzünden şimşekleri üzerine çektiği konuşuluyordu.

Abone ol

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle yaşadığı diyalog gerekçesiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP’li Tanju Özcan belediye meclis toplantısında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik söylediği "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri tepki çekmişti.

CHP 'kesin ihraç' dedi
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, disiplin süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır.

- Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve "uyarı" ile cezalandırılmıştır.

- Tanju Özcan'ın "uyarı" cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi Toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.

- Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kılıçdaroğlu'na böyle seslenmişti: Yol verin

Tanju Özcan, 6 Haziran’da Twitter'dan paylaşımda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap vermediği için eleştirerek şu çağrıda bulunmuştu:

"1 hafta önce kibir abidesi size 'yüreğin yetiyorsa aday ol' demişti Sn Gn Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!"

İlgili Haberler
AK Partili ibrahim Aydemir: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun başına bela oldu Tanju Özcan bombası : Başkanım beni aday yapın sandıkta defterini düreyim
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den kritik uyarı! 32 kent alarmda çok kuvvetli olacak Muğla, Bilecik, Hatay...
Foto Galeri Meteoroloji'den kritik uyarı! 32 kent alarmda çok kuvvetli olacak Muğla, Bilecik, Hatay... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cemil Çiçek'ten 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!
Cemil Çiçek'ten 'çok tehlikeli' deyip uyardı: Toplumun dikiş noktalarına jilet atıyoruz!
Bahçeli'den polise yumruk atan HDP'li vekile çok sert sözler: Soysuz, şerefsiz, çürümüş...
Bahçeli'den polise yumruk atan HDP'li vekile çok sert sözler: Soysuz, şerefsiz, çürümüş...
Yıllık izin hakkı kaç gün kimler kaç gün yıllık izin yapabilir? Yıllara göre yıllık izin hesaplama
Yıllık izin hakkı kaç gün kimler kaç gün yıllık izin yapabilir? Yıllara göre yıllık izin hesaplama
Halk TV'de geceye damga vuran soru: Türkiye'de bir tane Alevi vali veya general var mı?
Halk TV'de geceye damga vuran soru: Türkiye'de bir tane Alevi vali veya general var mı?
Ukrayna sivil ölümlerini araştırıyor: Sayı 12 bini buldu
Ukrayna sivil ölümlerini araştırıyor: Sayı 12 bini buldu
Benzine bu kez indirim geliyor! 2 haftada 5.5 TL zamlanan benzin 15 Haziran'da 97 kuruş ucuzlayacak
Benzine bu kez indirim geliyor! 2 haftada 5.5 TL zamlanan benzin 15 Haziran'da 97 kuruş ucuzlayacak
Dikkat! Ceza yağdırılıyor! e-Devlet şifresi isteyen yandı
Dikkat! Ceza yağdırılıyor! e-Devlet şifresi isteyen yandı
Mehmet Metiner o diziyi topa tuttu: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon!
Mehmet Metiner o diziyi topa tuttu: Reis’e, partimize ve hükümetimize siyasi operasyon!
Karim Maruf kimdir ne iş yapıyor Deniz Marşan'ın eşi kimdir?
Karim Maruf kimdir ne iş yapıyor Deniz Marşan'ın eşi kimdir?
İran Afgan göçmenleri zorla Türkiye'ye yolluyor Türk askeri sıkmaz
İran Afgan göçmenleri zorla Türkiye'ye yolluyor Türk askeri sıkmaz