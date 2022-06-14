Meteoroloji'den kritik uyarı! 32 kent alarmda çok kuvvetli olacak Muğla, Bilecik, Hatay...
Yağışlar tüm yurtta etkili olmaya devam ederken kritik yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji'den bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 29 kente sarı, 3 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulunuldu saat de verildi. Ankara'daki kuvvetli sağanak can kayıplarına neden olmuş, pek çok kentte evler ve iş yerleri sular altında kalmıştı.
Yaz gelemiyor. Sağanak yağışın devamı var. Meteoroloji'den gelen son hava durumu açıklamasına göre yağışlar bugün de pek çok kentte etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugün 11.00'de, yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanağın Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl'de saat 21.00'e kadar yer yer etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 32 kente bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarıda bulundu.
Meteoroloji'nin sitesinde şu bilgiler yer aldı:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.