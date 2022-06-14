2022 Temmuz enflasyon farkı zammı emekli, memur, evde bakım maaşı belli oldu

MEMUR: En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan artış 39.17 olursa 8 bin 947, yüzde 41.67 olursa 9 bin 107 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 72 ya da bin 91 liraya ulaşacak.