2022 Temmuz enflasyon farkı zammı emekli, memur, evde bakım maaşı belli oldu
Temmuz'da memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Yeni Temmuz zammı ile birlikte, evde bakım maaşı, engelli aylığı, hasta ve çocuk destekleri, kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak?
Temmuz zammı için artık tek bir enflasyon verisi kaldı. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak hesaplanacağı memur ve emekli zammı ile ilgili merak devam ediyor. Öte yandan; Yaşlılardan engellilere, yakınına bakanlardan hasta ve çocuklara kadar milyonların geliri de yükselecek.
Temmuz milyonlar için zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıkarken, memur ve emeklilerine yüzde 28.14 fark oluştu. Yani 5 ayda Temmuz zammı yüzde 35.14'e ulaştı. Geriye Haziran enflasyon verisi kaldı.
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 2.97'lik Haziran ayı TÜFE tahminine göre zam oranı yüzde 32.17 fark ile yüzde 39.17'yi bulacak. Ayrıca bir ek iyileştirme de bekleniyor. Ocak'taki gibi 2.5 puanlık artış yapılırsa zam yüzde 41.67'yi bulabilecek.
MEMUR: En düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan artış 39.17 olursa 8 bin 947, yüzde 41.67 olursa 9 bin 107 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 72 ya da bin 91 liraya ulaşacak.