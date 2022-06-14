Bahçeli'den polise yumruk atan HDP'li vekile çok sert sözler: Soysuz, şerefsiz, çürümüş...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli konuşmasında polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki göstererek "Kadıköy'e polise el kaldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır. Böylesi bir şerefsizliğe, böylesi bir küstahlığa hangi ülke izin verir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ankara ve İstanbul'un tarihine pranga vuran alt yapı eksikleri, afetler karşısında beliren organizasyon yetersizlikleri bugünkü tablonun yegane müsebbipleridir. Hükümet İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin eksiklerini doldurmuş ve yağışların getirdiklerine müdahale etmiştir. Makamlar gizli siyasi hedefler peşine koşma yeri değildir, millete hizmet etme yeridir. Aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Van'da 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çok büyük bir alanda hissedilmiştir. Vanlı kardeşlerimize çok geçmiş olsun diyorum.

Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı mesajı

Ayrıca İtalya'nın Lucca kentinde, Eczacıbaşı'nda görev yapan 4 vatandaşımızın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı diliyorum.

11 Haziran 2022 tarihinde Pençe-Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada askerlerimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız tarifsizdir.

"PKK'lıların 3 çıkış yolu vardır"

Terörle mücadele kıran kırana devam edecektir. Zira ikinci bir seçeneğimiz hiçbir zaman görülemeyecektir. Türkiye'ye ihanet eden PKK'lı teröristlerin 3 çıkış yolu vardır. Birincisi terör olaylarına son vermeleridir, ikincisi teslim olmalarıdır, üçüncü olarak da Türk adaletinin vereceği cezaları çekmeleridir.

ABD dost mudur, düşman mıdır?

PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. Türkiye ile kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları onlardır. Terörle mücadele Türkiye'yi çıkmaza sürüklemek isteyenlere karşıdır. Teröristler kukladır, kuklacılar ise kapkara odaklardır. Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken Kamışlı'da ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin birlikte devriye turları atması kimin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Mehmetlerimize silah sıkanlara destek vermek, kol kanat germek insanlık onuru ile nasıl bağdaşacaktır. ABD pozisyonunu netleştirmek zorundadır. Bu iki ülke dost mudur? Potansiyel bir düşmansa onu da öğrenelim ve nasıl muamele göreceklerini gösterelim.

Polise yumruk atan HDP'li vekili çok sert sözler: Soysuz, şerefsiz, çürümüş...

Kadıköy'de İmralı canisinin serbest bırakılması için sokaklara çıkması alçaklıktır. Kadın milletvekilin polisimize adice yumruk sallamıştır. Askere, polise, masum vatandaşlarımıza saldıran iç barış ortamını yıkmak için nifak sokan hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bunların TBMM'de görev yapması zuldür. Böylesi bir şerefsizliğe, böylesi bir küstahlığa hangi ülke izin verir. Polise yumruk atanın milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı.

"Kılıçdaroğlu polise yumruk atanın soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım"

Sayın Kılıçdaroğlu bu vahim manzara karşısında hala sesin çıkmıyor. Bir şey diyemiyorsun. Polise yumruk atan soysuzun yanında mısın, karşısında mısın söyle de duyalım. Kadıköy'de polise yumruk atan çürümüşün arkasında duran bellidir ve bugünkü CHP yönetimidir. Kılıçdaroğlu'nun CHP, eski CHP değildir demesi boşuna değildir.