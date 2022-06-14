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CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ihraç etti! Hakkında yolsuzluk soruşturması var

CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ihraç etti! Hakkında yolsuzluk soruşturması var

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi. CHP hakkındaki rüşvet iddiaları bulunan ve görevden geçici olarak alınan CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin partisinden ihraç edildi.

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İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bilecik'te bir soruşturma sebebi ile geçici olarak görevden alınan ve bugün de partisinden ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ilk açıklamasında "Ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan bu olayların ardından 17 Şubat günü CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Semih Şahin’in oy birliği ile ve ihraç talebi ile Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıklamıştı. CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Semih Şahin, partisinden oyçokluğu ile ihraç edildi.

"Ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım"
Yaşanan bu olay ardından sosyal medya hesabından eşiyle birlikte gülerken bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Biz gülümsemeye devam ediyoruz. Her şey çok güzel olacak halkım. Ben tüm Bilecik halkının belediye başkanıyım" ifadelerine yer verdi.

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