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Bilecik'te rüşvet operasyonunun ardından disipline gönderilen CHP'li Başkan Semih Şahin'den açıklama

Bilecik'te rüşvet operasyonunun ardından disipline gönderilen CHP'li Başkan Semih Şahin'den açıklama

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyedeki rüşvet operasyonunun ardından partisinin yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin, "İhraç çıkmaz diyorum. Velev ki çıktı, ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkarsa zaten bağımsız devam ediliyor." dedi.

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Başkan Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde belediye ve şahsını hedef alan haberlere yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Haberler gerçeği yansıtmıyor iddiası
Pelitözü Mahallesi'nde imar ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan Şahin, "Şahsım adına bu bölgeden alınmış tek bir metrekare dahi yer bulunmamaktadır. Kendim ve ailem Pelitözü köyünden olduğumuzdan bahsi geçen bu alanlar atadan kalma topraklardır." diye konuştu.

Şahin, söz konusu haberlerle ilgili gerekli tazminat davalarının açıldığını belirterek göreve geldikleri günden bu yana şeffaflık ve hukuka uygunluktan asla taviz vermediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatması üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"Ben niye istifa edeyim?"
"İhraç çıkmaz diyorum. Velev ki çıktı, ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkarsa zaten bağımsız devam ediliyor. Ben niye istifa edeyim? 16 bin 500 kişi belki daha fazla beni seçmiş. Seçimle geldim halkım beni istediği için. Ben kendimden eminim. Ben her şeye açık ve net ortaya çıkmasını istiyorum.''

200 bin dolar rüşvet

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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