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Taksi ücretlerine zam geldi! Bursa'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu: Zammı istemezdik ama mecbur kaldık

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taksi ücretlerine zam geldi! Bursa'da taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu: Zammı istemezdik ama mecbur kaldık

BURSA’da taksimetre açılış ücreti 5,50 liradan 6,50 liraya, kilometre başına ücret de 4,70 liradan 5,50 liraya yükseldi. Taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Taksimetresini ayarlatmak isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatların güncellenmesi ve taksimetrelerin ayarlanması için gelen taksici Hasan Bolat, “Gelirimizin çoğu akaryakıt ve yedek parçaya gitmeye başladı. Bu artışlar gerçekleşince taksiye gelen zam da kaçınılmaz oldu" dedi.

Bir başka taksi şoförü İbrahim Öztürk ise, "Akaryakıt, yedek parça, bakım ve onarım masraflarımız çok yükseldi. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışlar belimizi büküyor. Gelen zamlar bizi de fiyat düzenlemesine mecbur bıraktı. Taksimetre ücretlerini artırmayı biz de istemezdik, fakat akaryakıt, yedek parça, bakım onarımda gerçekleşen zamlar bizleri bu zamlara mecbur bıraktı” diye konuştu.



Öztürk, zamlı tarifenin taksiye talebini azaltabilmesinden endişe duyduklarını da sözlerine ekledi. Öte yandan şehrin muhtelif yerlerinde taksiciler taksimetre ayarları için uzun kuyruklar oluşturdu

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