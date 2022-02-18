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Altın 900 lira, dolar 14 lira olur! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih ve rakam verdi

Altın 900 lira, dolar 14 lira olur! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih ve rakam verdi

Gram altın fiyatları yükselirken, altın ve piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının Mart sonunda 900 lirayı yıl sonunda da 1000 lirayı aşacağı tahmininde bulundu. Yıldırımtürk'ün Mart sonu itibariyle dolar ve altın için verdiği rakamlar ise dikkat çekti...

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Altın fiyatları son günlerde yine yükselişe geçerken 1000 liradan gram altın alanlar tekrar aynı rakamların görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Altın fiyatlarının artmasında Rusya-Ukrayna gerilimi en önemli etken olarak gösteriliyor. Gram altın 2021'in sonunda 1000 lirayı aşmıştı. Gram altının yükselişiyle ilgili uzmanlar uyardı: Yeniden 1000 lirayı görebilir!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Nasıl ki bizim ülkemizde yüksek enflasyon karşısında parasını korumak için insanlar altına yöneliyorsa tüm dünyada da böyle olacak” dedi ve altınla ilgili şu tahminlerde bulundu:

- Rusya krizi olmasa bile yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 1.950-2 bin seviyelerine yükselmesini bekliyorum. Ayrıca Rusya olayıyla ilgili gerginlik devam ederse ons altın yılsonunda 2 bin 250 dolara ulaşabilir.

- Çünkü Rusya-Ukrayna krizi Avrupa’da gaz sıkıntılarına neden olacaktır, bu durum da enerji fiyatlarını artırarak enflasyonu tetikleyecek ve altının yükselmesine neden olacak.

- Doların 13.50 lira seviyelerinde yatay seyrine devam etmesi bekleniyor. Bu durumda yurtdışında altının ons fiyatı yükselirse gram altın da 850 lira olabilir.

- Ancak mart sonunda Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları ilk 3 aylık süresini doldurmuş olacak. Bu hesaplarda parası olan insanlar sistemden çıkarsa dolar 14 lirayı görebilir.

- O zaman da gram 900 liraya yükselir. Bu sırada ons altında da 2 bin 250 seviyesi aşılırsa gram altının yılsonunda 1.000 lirayı tekrar geçeceğini düşünüyorum.

Altın alacaklar orta ve uzun vadeli düşünsün...

Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye’yi turizm konusunda da olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Yıldırımtürk, “Turist azalırsa döviz girdisi azalır. Ayrıca bu kriz enerji fiyatlarının artmasını da etkileceyeceğinden bizde de enflasyonu yükseltecektir” dedi. Yıldırımtürk, altın alacak olanlara orta ve uzun vadeli yatırım yapma tavsiyesinde bulundu.

18 Şubat 2022 güncel altın fiyatları

18 Şubat Cuma günü güncel altın fiyatları şöyle:
- Gram altın: 826 TL
- Çeyrek altın: 1364 TL
- Cumhuriyet altını: 5435 TL
- Ons altın: 1893 dolar

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