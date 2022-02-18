Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı'dan Tarkan iddiası! Bilmeden Erdoğan'a faydalı bir iş yaptı

HABERTÜRK yazarı Nagehan Alçı ve eşi Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili ilginç iddia. Nagehan Alçı, "Tarkan istemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faydalı bir iş yaptı" derken, ROK, "Tarkan iktidar medyasının 2 senedir yapamadığını yaptı" diyerek Alçı'ya destek verdi.

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Tarkan'ın gündeme damga vuran "Geççek" şarkısıyla ilgili muhalefet kanadı adeta bayram yaparken, Nagehan Alçı-Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) çiftinden ilginç bir çıkış geldi. Nagehan Alçı ve eşi ROK, Tarkan'ın şarkısıyla istemeden de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hizmet ettiğini iddia ettiler. RROK daha da ileri giderek, "İktidar medyasının iki yıldır harekete geçiremediği tabanı Tarkan'ın şarkısının harekete geçirdiğini" öne sürdü.

RTE'den kopan kararsız seçmeni RTE çatısı altına topladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış" dedi.

Muharrem İnce'nin mitingleri gibi

Tarkan'ın klibini Muharrem İnce'nin 24 Haziran 2018'deki İzmir ve İstanbul mitinglerine benzettiğini belirten Alçı, "Geççek' şarkısını Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 öncesi muazzam kalabalık olan İstanbul ve İzmir mitinglerine benzettim. Bu iki miting de Tayyip Erdoğan’ın oyunu artırmıştı. 'Geççek' Cumhur ittifakı tabanında aynı etkiyi yaratacak bir klip" görüşünü paylaştı.

İktidar medyasının son 2 senedir yapamadığını

Nagehan Alçı'nın Tweetini alıntılayan eşi Rasim Ozan Kütahyalı da ''Son iki senedir iktidar medyası, Tarkan'ın bu şarkısı kadar Başkan Erdoğan'ın küskün seçmenini yeniden kendinde toplamasına faydalı olamadı. Tarkan rejime dehşet hizmet etti. Bu klibi izleyip sevinen, gaza gelen 'muhalif' bu rejimin gerçek muhalifi olabilecek zekaya sahip değildir'' iddiasında bulundu.