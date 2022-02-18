Koronavirüs akıl sağlığını bozdu

Bilim insanları, Kovid-19'a yakalananlarda akıl sağlığının bozulma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

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Araştırmacılar, ortalama yaşı 63 olan kontrol gruplarının nörobilişsel zayıflama, stres, kaygı ve uyku bozukluğuyla depresyona dair çeşitli verilerini bir yıl süreyle inceledi.

Bilim insanları, araştırmada, Kovid-19 olanların olmayanlara göre akıl sağlığının bozulma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğunu tespit etti.

Araştırmada, bilim insanları, akıl sağlığının bozulma riskinin Kovid-19 tedavisi için hastaneye kaldırılanlarda daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Araştırma ekibinden Sheffield Üniversitesinde görevli Profesör Scott Weich, Kovid-19'un akıl sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dair artık ellerinde somut veriler olduğunu kaydetti.

Weich, Kovid-19 bulaşmasının yanı sıra akıl sağlı bozukluklarına tecrit ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi tedbirlerin de olumsuz etkileri olduğuna dikkati çekti.

Araştırmacılar, Kovid-19'u atlatanların akıl ve ruh sağlıklarıyla mücadele etmenin Kovid-19 salgını sonrası öncelikli konular arasında olması gerektiği konusunda uyarıyor.