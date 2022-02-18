Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildi

RUSYA-Ukrayna krizi sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan flaş bir iddia geldi. Rus Bakan Lavrov, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldıklarını ve bunu doğrulamaya çalıştıklarını söyledi.

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Rusya,Ukrayna krizi, özellikle İngiltere ve ABD'nin başını çektiği NATO müttefiklerinin de tansiyonu tırmandıran açıklamalarıyla giderek derinleşiyor. Rusya'dan yeni suçlamalar geldi. Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi şu sözlerle suçladı:

"Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgeleri suç yuvası haline geliyor. Oralarda teröristler, uyuşturucu tüccarları var. ABD tarafından da olmak üzere yavaş yavaş kışkırtılan çatışmalara katılmaları için paralı askerleri yanlarına çekiyorlar. Rusya'nın dengesini bozmak ve Donbass'a göndermek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var. Şu anda bunu kontrol ediyoruz."

'Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair haberler yalan'

Batı basınında yer alan Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair haberleri yalan olduğunun altını çizen Lavrov, "Az çok dış politikayla ilgilenen insanların tüm bunların propaganda, yalan ve uydurma olduğuna ikna olduğuna eminim. Asıl mesele, bu yalan haberleri yazanların kendi söylediklerine inanmalarıdır. Bu, gülünç verici" ifadelerini kullandı.

'Blinken'la görüşme, çıkarlarımıza ve planlarımıza uygun'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la, Moskova'nın Washington'a cevabını göndermesi ve bunun ABD'de incelenmesi sonrasında bir görüşme yapmayı kararlaştırdıklarını anlatan Lavrov, her iki tarafın buna ilgi duyduğunu ve böyle bir görüşmenin Rusya'nın çıkarlarına ve planlarına uygun olduğunu belirtti.