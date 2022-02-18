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Rusya'dan son uyarı geldi: Donbas'taki durum çok tehlikeli! Balistik ve güdümlü füzelerle gözdağı

Rusya'dan son uyarı geldi: Donbas'taki durum çok tehlikeli! Balistik ve güdümlü füzelerle gözdağı

Rusya-Ukrayna krizi adım adım savaşa doğru giderken, Rusya'dan son dakika çok kritik bir açıklama geldi. Ukrayna'nın doğusundaki karşılıklı ateşkes ihlalleri suçlamalarına ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada "Donbas'taki durum çok tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.

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Rusya-Ukrayna krizi ve gündeme dair pek çok konuya ilişkin Kremlin'den açıklama yapıldı. Ukrayna'nın doğusundaki karşılıklı ateşkes ihlalleri suçlamalarına ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada "Donbas'taki durum çok tehlikeli" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'ın yarın yapacağı nükleer tatbikata ilişkin ise Kremlin'den "Putin'in takip etmesi bekleniyor, bu rutin sürecin bir parçasıdır" yanıtı verildi. ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesine ilişkin sorulara da yanıt veren Kremlin durumu "Provokasyonlara verilen yanıt" olarak değerlendirdi.

Balistik ve güdümlü füzelerle gözdağı
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

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