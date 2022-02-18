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Kumarhaneci Halil Falyalı suikastinde İstanbul'da yeni gözaltılar! Söylemez Kardeşler hala sorguda

Kumarhaneci Halil Falyalı suikastinde İstanbul'da yeni gözaltılar! Söylemez Kardeşler hala sorguda

KKTC'de kumarhane ve otel işleten, sanal bahis işi yaptığı belirtilen Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle gilgili İstanbul'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

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KKTC'de kumarhane ve sanal bahis işi yapan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında düzenlediği iki operasyonda, Celal B. ve Metin S'yi gözaltına aldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu. Polis ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanmıştı.

Ne olmuştu?
KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

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