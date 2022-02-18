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Beşiktaş ile Altay ligde 83. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Altay ligde 83. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, bu kulvarda 83. kez rakip olacak.

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İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş'a evinde 2-1 üstünlük sağladı. Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.

Beşiktaş evinde üstün
Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.

Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.

İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.

Beşiktaş'ın gollü galibiyetleri
Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.

1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.

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