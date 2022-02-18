BIST 2.017
DOLAR 13,63
EURO 15,49
ALTIN 829,87
HABER /  GÜNCEL

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı’ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı’ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

İSTANBUL'da Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı’ya yönelik 3 gün önce gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Alaattin Çakıcı’nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt K. 15 Şubat tarihinde Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 Karayolunda otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, Çakıcı bacağından vurularak yaralanmıştı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda saldırının bir motosiklet ve bir otomobilden gerçekleştiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yanan orman bölgelerine 'altın damlayan ağaç' takviyesi
Yanan orman bölgelerine 'altın damlayan ağaç' takviyesi
Ülkeden kaçmak yaptıkları pes dedirtti! Foyaları havalimanında ortaya çıktı
Ülkeden kaçmak yaptıkları pes dedirtti! Foyaları havalimanında ortaya çıktı
Devlet krizi çıkaran kavganın üzerinden 21 yıl geçti
Devlet krizi çıkaran kavganın üzerinden 21 yıl geçti
Kocaeli'de babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı
Kocaeli'de babasıyla tartışan 16 yaşındaki genç kendini bıçakladı
Bursa'da karın ağrısıyla gitti covid-19 çıktı! 103 yaşında virüsü yendi: Herkese çağrı yaptı
Bursa'da karın ağrısıyla gitti covid-19 çıktı! 103 yaşında virüsü yendi: Herkese çağrı yaptı
Bilinenden 20 kat daha fazla cinsel istismar mağduru olduğu ortaya çıktı İspanyol gazeteci konuştu
Bilinenden 20 kat daha fazla cinsel istismar mağduru olduğu ortaya çıktı İspanyol gazeteci konuştu
Ekrem İmamoğlu'ndan su zammının reddine tepki: Erdoğan İBB Başkanlığında yüzde 200 yaptı
Ekrem İmamoğlu'ndan su zammının reddine tepki: Erdoğan İBB Başkanlığında yüzde 200 yaptı
Evlat nöbeti 900'ncü gününde! Kaç çocuk bakın ailelerine geri döndü: HDP’yi burada kapattık ve kalesini yıktık
Evlat nöbeti 900'ncü gününde! Kaç çocuk bakın ailelerine geri döndü: HDP’yi burada kapattık ve kalesini yıktık
Adıyaman'da vakalar artıyor! 385 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Adıyaman'da vakalar artıyor! 385 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Uzman öğretmen maaş farkı 2022 kaç para olacak?
Uzman öğretmen maaş farkı 2022 kaç para olacak?