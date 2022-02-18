Meral Akşener 'A Takımı'nı değiştiriyor! Yeni A Takımı'nda kimler olacak?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'A Takımı' olarak gösterilen Başkanlık Divanı'nı değiştiriyor. Akşener'in yeni Genel Başkan Yardımcılarının kim olacağı merak edilirken, CHP'de de değişiklik bekleniyor...

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İYİ Parti’de yönetim değişiyor... Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'normalde dün olması bekleniyordu' diyerek İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yaşanacak köklü değişikliği duyurdu. Meral Akşener'in A Takımı'nı değiştirme planının gelecek haftaya kaldığını belirten Sarıkaya, değişimin arkasında yatan nedeni yazdı. İşte Sarıkaya'nın yazısından satır başları...

Geçen hafta sonu Akşener, 6 partinin katıldığı liderler zirvesi öncesi “Millet İttifakı adının değişmemesine” ilişkin kararı alırken, Kongre’de alınan karar gereği her yıl performansına göre Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma kuralını anımsatmış.

Kimse alınganlık göstermesin!

“Kimse alınganlık göstermesin” diyerek Başkanlık Divanı’nda değişiklik yapma yönündeki kararını açıklamış. Genel İdare Kurulu ve milletvekillerinin ortak toplantısında bu kararı uygulamaya koyacağını da belirtmiş.

‘Vay nasıl alırsın?’ şekline çeviremeyiz

Başkanlık Divanı üyeleri de “atanırken doğru olduğunu söylediğimize, alınırken ‘vay nasıl alırsın?’ şekline çeviremeyiz” diyerek Genel Başkan’ın yetkisinde olan karara saygı duyacaklarını bildirmiş.

Değişiklik 25 veya 26 Şubat'a kaldı

Beklenti dün itibarıyla bu değişikliğin yapılması yönündeymiş. Ancak Akşener belki de 28 Şubat’taki toplantıyı da düşünerek bu kararını dün itibarıyla uygulamaya koymaktan vazgeçmiş; toplantıyı 25 veya 26 Şubat’a ötelemiş.

Bu tarihte yapılır mı bilinmez, ama en geç 15 gün içinde İYİ Parti yönetiminde ciddi bir değişikliğin olacağı kesin. Değişikliğin İYİ Parti’de nasıl bir etki yaratacağını kestirmek de zor…