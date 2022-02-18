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İstanbul'da DEAŞ operasyonu 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu 13 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

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