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ABD'li finans devi Citi'den flaş altın tahmini

ABD'li finans devi Citi'den flaş altın tahmini

Citi, altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin yılın ilk çeyreğinden itibaren terse döneceğini öngördü. Citi'nin bu yıl için ortalama tahmini 1805 dolar oldu.

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ABD'li banka devi Citi'den altın için kritik tahmin geldi. Citi, altın fiyatındaki yukarı yönlü hareketin ilk çeyrekten sonra terse döneceğini öngördü.

Altın fiyatlarının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini görebileceğini değerlendiren Citi'ye göre, Fed'in faiz artırımları ve bilançosunu daraltmaya başlaması altında aşağı yönlü etki yaratacak.
 NTV'de yer alan habere göre altının ons fiyatının 2 bin 100 dolar olan rekoru tekrar görmesinin zor olduğunu kaydeden Citi, bu yıl için ortalama fiyatı 1805 dolar olarak tahmin etti.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1892 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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