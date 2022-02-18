BIST 2.017
DOLAR 13,63
EURO 15,49
ALTIN 829,87
HABER /  POLİTİKA

6'lı masanın korkulu rüyası! Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı

6'lı masanın korkulu rüyası! Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı

Altı muhalefet partisinin buluştuğu masaya HDP'nin çağrılmaması konuşulurken, Sabah yazarı Mahmut Övür, HDP ile karmaşık ilişkiyi "6'lı masanın en büyük korkusu" olarak niteledi.

Abone ol

6 muhalefet partisinin bir araya geldiği masanın yankıları sürüyor. Masaya çağrılmayan HDP'nin cılız tepkisi kadar muhalefet partilerinin konuya ilişkin açıklamaları tartışma konusu oldu.

Hem kabul etmeme hem de dışlamama formülünü işleten tarafların karmaşık ilişkiler ağını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "6'lı masanın korkulu rüyası" başlıklı yazısında ele aldı. 

"HDP'siz kazanamazlar"
HDP olmadan bu masanın seçimi kazanmasının mümkün olmadığını savunan yazar, HDP'nin masaya çağrılmamasıyla ilgili tepkilerine değinerek, "HDP, neden "Bizi masaya almazsanız oy vermeyiz" diyemiyor? "Aynı şeyi 6'lı masadakiler de yapmıyor." ifadelerine yer verdi. Yazar Mahmut Övür, yazısına şöyle devam ediyor: 

HDP, 'Bizi masaya almıyorsanız yokuz' demiyor"
"Onlar da HDP'yi Cumhur İttifakı'nın düşmanlaştırdığını, kriminalize ettiğini söylüyor ama aynı şeyi çok daha sinsice kendileri yapıyor. Hem ilişki kurmaktan söz ediyorlar hem de masaya almıyorlar. Hem HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorlar hem de "meşru" görüyorlar.
Ortada bir Bizans oyunu oynandığı çok açık...

Çünkü ne CHP ve diğerleri HDP'nin neden alınmadığını söylüyor ne de HDP, "Bizi masaya almıyorsanız yokuz" demiyor.
Bu ilişkinin arka planında Kandil mi yoksa küresel güç merkezleri mi var bilemem ama muhalefet partilerinin özellikle de Kılıçdaroğlu'nun, HDP'lilerin bağırıp çağırmalarını umursamaması ve büyük bir özgüvenle, "Bu ilişki böyle sürdürülecek" demesi hayra alamet değil. Mutlaka işin içinde bir bityeniği var. İşte bu sorular ve bilinmezlik aynı zamanda 6'lı masanın en büyük korkusu."

İlgili Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP neden davet edilmedi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
'Hata oldu' diyen Murat Ongun ilk kez açıkladı! Ekrem İmamoğlu o ismi babası gibi görüyor
'Hata oldu' diyen Murat Ongun ilk kez açıkladı! Ekrem İmamoğlu o ismi babası gibi görüyor
Afganistan'da 6 yaşındaki çocuk 3 gündür düştüğü kuyuda! Tünel kazdılar kurtarma çalışması sürüyor
Afganistan'da 6 yaşındaki çocuk 3 gündür düştüğü kuyuda! Tünel kazdılar kurtarma çalışması sürüyor
Rusya'nın iddiası: Ukrayna savaş suçu işliyor korkunç şeyler göreceksiniz!
Rusya'nın iddiası: Ukrayna savaş suçu işliyor korkunç şeyler göreceksiniz!
 Firdevs Alkan kimdir kaç yaşında neden öldü gençliği nasıldı?
 Firdevs Alkan kimdir kaç yaşında neden öldü gençliği nasıldı?
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çağrı
Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çağrı
Cuma mesajları 2022 yeni resimli sözler yazılı cuma mesajları
Cuma mesajları 2022 yeni resimli sözler yazılı cuma mesajları
 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı
 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı
Bakan Nureddin Nebati cebinden telefonu çıkarıp Uykusuz'un kapağını gösterdi: Bravo...
Bakan Nureddin Nebati cebinden telefonu çıkarıp Uykusuz'un kapağını gösterdi: Bravo...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu toplu sonuçlar Merih Demiral 90 dakika oynadı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu toplu sonuçlar Merih Demiral 90 dakika oynadı
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem