6'lı masanın korkulu rüyası! Sabah yazarı Mahmut Övür yazdı

Altı muhalefet partisinin buluştuğu masaya HDP'nin çağrılmaması konuşulurken, Sabah yazarı Mahmut Övür, HDP ile karmaşık ilişkiyi "6'lı masanın en büyük korkusu" olarak niteledi.

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6 muhalefet partisinin bir araya geldiği masanın yankıları sürüyor. Masaya çağrılmayan HDP'nin cılız tepkisi kadar muhalefet partilerinin konuya ilişkin açıklamaları tartışma konusu oldu.

Hem kabul etmeme hem de dışlamama formülünü işleten tarafların karmaşık ilişkiler ağını Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "6'lı masanın korkulu rüyası" başlıklı yazısında ele aldı.

"HDP'siz kazanamazlar"

HDP olmadan bu masanın seçimi kazanmasının mümkün olmadığını savunan yazar, HDP'nin masaya çağrılmamasıyla ilgili tepkilerine değinerek, "HDP, neden "Bizi masaya almazsanız oy vermeyiz" diyemiyor? "Aynı şeyi 6'lı masadakiler de yapmıyor." ifadelerine yer verdi. Yazar Mahmut Övür, yazısına şöyle devam ediyor:

HDP, 'Bizi masaya almıyorsanız yokuz' demiyor"

"Onlar da HDP'yi Cumhur İttifakı'nın düşmanlaştırdığını, kriminalize ettiğini söylüyor ama aynı şeyi çok daha sinsice kendileri yapıyor. Hem ilişki kurmaktan söz ediyorlar hem de masaya almıyorlar. Hem HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorlar hem de "meşru" görüyorlar.

Ortada bir Bizans oyunu oynandığı çok açık...



Çünkü ne CHP ve diğerleri HDP'nin neden alınmadığını söylüyor ne de HDP, "Bizi masaya almıyorsanız yokuz" demiyor.

Bu ilişkinin arka planında Kandil mi yoksa küresel güç merkezleri mi var bilemem ama muhalefet partilerinin özellikle de Kılıçdaroğlu'nun, HDP'lilerin bağırıp çağırmalarını umursamaması ve büyük bir özgüvenle, "Bu ilişki böyle sürdürülecek" demesi hayra alamet değil. Mutlaka işin içinde bir bityeniği var. İşte bu sorular ve bilinmezlik aynı zamanda 6'lı masanın en büyük korkusu."