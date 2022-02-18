Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO'ya çağrı

Dışişleri Bakanlığı NATO konusunda yaptığı açıklamada müttefiklere birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı: "Bir yandan 2030'lu yılların NATO'sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir."

Dışişleri Bakanlığı: "Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO'nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir."